Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kentte okul inşa edilmesi planlanan alanlarda incelemede bulundu.

Vali Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ihalesi tamamlanan 24 derslikli ilkokulun ve proje aşamasında olan 24 derslikli ortaokulun yapılacağı arazide incelemede bulundu.

İnceleme gezisinin ardından açıklama yapan Kızılkaya, Bilecik'te eğitim şartlarını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.



Yaz tatilinde 52 okulun bakım ve onarım işlemlerini tamamladıklarını bildiren Kızılkaya, "İlimize yakışır bir şekilde 11 yeni okulunda yapımına kısa sürede başlayacağız. Yapacağımız okulların içinde yemekhane, mutfak, görsel sanatlar sınıfları, teknoloji tasarım atölyeleri, fen laboratuvarları, çok amaçlı salonları ve Z kütüphaneler olacak. Donanımları yüksek okullarımızla yavrularımız en iyi koşullarda eğitim alacaklar." ifadesini kullandı.

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