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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük'te asayiş

AA

Bozüyük'te asayiş

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Dodurga beldesi istikametinden ilçe merkezine seyreden Osman T. idaresindeki 11 AL 538 plakalı otomobil, Karaağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.

Kazada, sürücü Osman T. ile aynı araçta bulunan Osman C. ve İsmail T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.


- Bozüyük'te iş yeri yangını

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Kubilay A'ya ait 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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