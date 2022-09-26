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Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnanç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

BURSA (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnanç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazilik unvanı alan emekli İbahim İnanç memleketi Bilecik'in Bozüyük'ün ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. İnanç'a Bozüyük ilçesinde askeri tören düzenlendi.

Düzenlenen askeri törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Askeri tören ile birlikte kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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