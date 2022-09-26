Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde seyir halindeki Gülşah O. idaresindeki 54 FN 888 plakalı otomobili Uzun Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sürücü Sibel A. idaresindeki 11 AB 616 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada Sibel A. hafif şekilde yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.