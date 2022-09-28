Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda şüpheliler E.H. ve R.T. yakalandı.

Polis ekipleri yaptıkları aramada 18,48 gram sentetik uyuşturucu, 13,51 gram esrar, ecstasy hap, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H ve R.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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