Bilecikli engelliler ektikleri mahsulu topladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bozüyük Engelliler Derneği tarafından engellilerin sosyalleşmesine yönelik yapılan çalışmada bir tarlaya engelli üyeler ve aileleri tarafından çeşitli ürünler ekildi. Ekilen ürünlerin yetişmesi ile hasat yapıldı.



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Engelliler Derneği, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ile işbirliği yaparak ilçeye bağlı Çepne köyünde muhtar Temel Kılavuz’a ait bir tarlaya engelli üyeleri ile domates, biber, salatalık başta olmak üzere çeşitli sebze ekimi gerçekleştirdi. Ekilen ürünlerin takip ve kontrollerini İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler gözetiminde gerçekleştiren engelli üyeler ürünlerin yetişmesi ile hasatlarını gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik şunları kaydetti:



"Haziran ayında İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye işbirliğinde bir planlama yaptık ve Çepne Köyü Muhtarı Temel Kılavuz’a ait 2 dönüm tarlada domates, biber, salatalık gibi çeşitli sebzelerin ekimini ve ekimden sonra bakım işlemlerini gerçekleştirdik. Engelli üyelerimizin ektikleri ürünleri özenle büyütmesi, bakımlarını yapması ve nihayet bugün hasat etmesi onlara moral ve motivasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.