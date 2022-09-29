Pazaryeri’nde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” uygulaması yapıldı

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BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında Pazaryeri'nde de etkinlik düzenlendi.

Beşeylül İlkokulu yaya geçidindeki programa Kaymakam Ferhat Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, jandarma ve polis trafik ekipleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak, trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

Altay ve beraberindeki protokol üyeleri kırmızı çizginin bulunduğu yaya geçidinden geçti, kara yolunda seyreden araç sürücülerini durdurarak broşür ve uyarıcı materyaller verdi.

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