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Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı

AA

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı

BİLECİK (AA) - Rüşvet iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ile eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin yargılanmasına başlandı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selçuk E. ve tutuksuz sanık Semih Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Selçuk E, 2019'un nisan ayında yönetim kurulu başkanı olduğu Kayı AŞ'de 350 kişinin çalıştığını belirterek resmi olarak danışmanlık görevinde bulunmadığını, Kovid-19 salgını döneminde İstanbul'a gidişlerinde kolaylık olması için danışmanlık kartı çıkardıklarını, bu nedenle başkan danışmanı sıfatını kullandığını iddia etti.

Davada şikayetçi olan kişilerin, kendisinden binanın satılması konusunda yardım istediğini aktaran Selçuk E. savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"AVM ile ilgili satış yetkilisi Veli Ç'dir. Ben rica üzerine müdahil oldum. Veli Ç'nin onayı olmadan hiçbir satış olamaz ve fiyat belirlemeyi de belediye encümeni yapar. Ben encümende değilim, dolayısıyla satış hakkım yok. Benim talep ettiğim miktar tamamen ara buluculuk bedelidir. Bu paranın yüzde 10'unu ara buluculuk nedeniyle talep ettim. Semih Şahin'in bu konuda hiçbir bilgisi yok, kendisine hiç bahsetmedim onlarla görüştüğümü. Tabii başkan olarak biliyordu ama para konularından hiçbir bilgisi yok."

Konunun tamamen ticaretle ilgisinin olduğunu, AVM binasını almak isteyen kişileri zorlamadığını öne süren Selçuk E. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Semih Şahin'in savunması

Diğer sanık Semih Şahin de Selçuk E'nin çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek "Bilecik'e geldiğimde belediye diye bir şey yoktu ortada. Bu nedenle daha önceden tanıdığım 4 kişiyi belediyeye transfer ettim. Selçuk da bunlardan birindi ve iki maaş almasın diye hiçbir zaman danışmanlık görevi vermedim. Ona basın birimi bir danışmanlık tabelası yapmış ama haberdar değilim." savunmasını yaptı.

Faaliyete geçmemiş AVM'nin satışı konusunun 4 kişi arasında olduğunu, belediyenin işin içinde bulunmadığını ileri süren Şahin şöyle devam etti:

"Teknik aşamaları geçtikten sonra sadece belediye fiyat belirler. Encümende bulunanlar var, neden sadece ben buradayım? 1,5 milyon lira indirim için 5 milyon lira rüşvetin verilmesi asıl hayatın akışına aykırıdır ve terslik burada. Bilecik Belediyesinde 533 çalışan var, bir kişinin hata yapması nedeniyle ben neden burada yargılanıyorum? AVM konusunda yapılan satışla ilgili hiçbir konuda bilgi sahibi değilim. Masadaki ruhsatlar konuşuluyor, belediyede iki mimar vardı, biri hamile oldu biri de hastalandı. Pandemi dönemiydi, eleman eksiği vardı ve ben de Selçuk'tan bu işleri toparlamasını istedim. Oradaki ruhsatlar onunla alakalı olabilir."

Şahin beraatini talep etti.

Davacılardan müteahhit Veli Ç, Semih Şahin ile 2019'da buluştuklarını, iki yıl içinde satış bedelinin belirlenmediğini anlattı.

Veli Ç, "İşim durma noktasına geldi ve iki kez ben onlara noter yoluyla ihtarname çektim. Daha sonra satış bedelini 26 milyon lira olarak belirlediler. Ben de ilana çıktım ama dedikodular yüzünden kimse almadı. Bu işte ben maddi açıdan zarar ettim, şikayetçiyim." dedi.

Harun D. ise AVM'nin ortağı olduğuna ilişkin kamuoyunda yanlış bir kanaat bulunduğunu dile getirerek "Resmi olarak böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Selçuk E. bizden nakit para ve araba istedi. Biz de sadece faturalı olarak kepçe alabileceğimizi söyledik. Kendisi de 'Ben kepçeyi ne yapayım?' dedi. Selçuk E, Zekai K. ve Nurullah K. ile bir görüşmesinde kağıdın arkasında istediği para miktarını yazmış. Biz de bununla emniyete gittik." diye konuştu.

Binayı satın almak isteyen Nurullah K. ve Zekai K. de Selçuk E'nin kendilerinden para talep ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Selçuk E'nin tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, AVM satışı için ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine, 19 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.

Selçuk E. ve Semih Şahin hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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