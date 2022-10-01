Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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BURSA (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hamza Eren, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Eren'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, Pazaryeri ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Eren'in cenazesi, Pazaryeri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Eren'in yakınlarının yanı sıra Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Jandarma Alay Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelcik ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kızılkaya, cenazenin toprağa verilmesinden sonra Türk bayrağını öperek gazinin kızına takdim etti.

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