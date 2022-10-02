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DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı Bilecik'te yapıldı

AA

DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı Bilecik'te yapıldı

BİLECİK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Bilecik'te e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Sınavı takip etmek için Bilecik'e gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Beydemir ile bir süre sohbet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda, bu yılki teması "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavına katılan adaylarla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay'dan bilgi alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ve Rektör Prof. Dr. Beydemir, öğrencilere başarılar diledi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinden Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yapacak çevre dostu elektrikli yük gemisi tasarlamaları ve görev olarak doğrusal bir rota izleyerek yük taşımaları istendi.

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