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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

AA

Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Muzaffer E. (61) yönetimindeki 64 ABP 261 otomobil Bilecik’ten Sakarya istikametine seyir halindeyken, D-650 kara yolu Ciciler köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Otomobilin hasar döndüğü kazada, araç sürücüsünün yanında bulunan eşi Alime E. (62) hafif yaralandı. Mustafa Selahattin

Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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