Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Muzaffer E. (61) yönetimindeki 64 ABP 261 otomobil Bilecik’ten Sakarya istikametine seyir halindeyken, D-650 kara yolu Ciciler köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.



Otomobilin hasar döndüğü kazada, araç sürücüsünün yanında bulunan eşi Alime E. (62) hafif yaralandı. Mustafa Selahattin



Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.





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