En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022 yılı Mevlidi-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde Pazaryeri Müftülüğünce "Peygamberimiz, Cami ve Irsat" konulu konferans düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi salonunda İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilçe müftüsü Şenol Şahin’in açılış konuşmasının ardından Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, tarafından “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” konulu konferans verildi.

Konferans sonunda görevlerinde gayret ve başarı gösteren din görevlilerine teşekkür belgesi ve ardından şifalı aş ikram edildi.

Konferansa, Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, Yeni Pazar müftüsü İrfan Ayık, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Daire ve okul müdürleri, müftülük personeli, öğrenci ve vatandaşlar katıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.