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Bilecik'te ''Dünya Yürüyüş Günü'' etkinliği düzenlendi

AA

Bilecik'te ''Dünya Yürüyüş Günü'' etkinliği düzenlendi

BİLECİK (AA) - 3-4 Ekim ''Dünya Yürüyüş Günü'' etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi.

Pelitözü Gölpark'ta bu yılki teması "Kalbinizi Ödüllendirin" sloganıyla, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, kamu kurum müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşları, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonunda 1-31 Ekim "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle, özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türü olan ve erken evrede teşhisin hayat kurtardığı meme kanserine dikkat çekilerek, katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, pembe kurdele ve broşür dağıtıldı.

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