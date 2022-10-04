Bilecik'te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

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BİLECİK (AA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, jandarma ekipleri "Yazgan" köpekle okulları ziyaret etti.

Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla İl Jamdarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çocukları bilinçlendirmek, hayvan sevgisi ve doğaya saygıyı aşılamak amacıyla Söğüt ilçesinde Küre Dursun Fakıh İlkokulu ile Bozüyük ilçesinde de İçköy İlkokulu ziyaret etti.

Çocuklarla eğitici ve öğretici oyunlar oynayan ekipler, jandarma köpeği Yazgan ile çocukları buluşturdu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da Bilecik'te eğitim gören ilkokul ve anaokulu öğrencileri ile birlikte Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya geldi.

Subaşı, sokak hayvanlarının şehrin birer sakini olduğunu belirterek, "Sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirdiğimiz bu merkezimize miniklerimizle birlikte gelmek bizim için önemli. Çünkü hayvan sevgisinin erken yaşta aşılanması çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu etki ediyor ve hayvanları koruma konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. Sokak hayvanlarını korumalıyız." dedi.





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