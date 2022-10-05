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İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti

AA

İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - İstanbul'da 30 yıl yöneticilik yapan Mehmet Aksoy, doğal bir yaşam için Bilecik'e yerleşmeyi seçti.

Doğa sporlarına çocukluğundan bu yana ilgi duyan ve dağcılıkla uğraşan 56 yaşındaki Aksoy, otomotiv sektöründeki yöneticilik kariyerinin ardından tabiatla iç içe olmak için arayışa girdi.

İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonu'nun dibinde arazi satın alıp çiftlik evi inşa ettiren Aksoy, tek başına hem doğal ürün yetiştiriyor hem de arıcılık yapıyor. İstanbul'da yaşayan ailesi bazı hafta sonlarında Aksoy'un yanına geliyor.

Mehmet Aksoy, AA muhabirine, harika bir doğanın ve tarıma elverişli toprakların bulunduğu kanyon bölgesinde adeta gözlerinin içinin güldüğünü söyledi.

Bölgenin dağcılık sporuna uygun olduğunu belirten Aksoy, "Ben dağcıyım. Doğa sporlarını çok seviyorum. Doğa sporlarını yapabileceğim ve mutlu olabileceğim hayat ararken burayı tesadüfen buldum ve buraya yerleşme kararı aldım." diye konuştu.

Harmanköy'ün sadece kanyondan ibaret olmadığını kaydeden Aksoy, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesinin de bu köyde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 600 metre rakımda çok az dağ bulunduğunu ifade eden Aksoy, "Burası dağcılar için bir cennet yer." dedi.

- "Büyükşehirlerde sadece barınıyoruz, burada yaşıyoruz"

Aksoy, sabahları ilk iş olarak çevredeki sahipsiz hayvanları beslediğini, bahçesindeki günlük işleri yaptığını anlattı

Üzüm, ceviz, zeytin üretimi ve arıcılıkla uğraştığını, ihtiyacı olan sebze ve meyveleri yetiştirdiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Burada çok mutluyum. İnsan dört duvar arasında sefer tası gibi apartmanlarda yaşamak için yaratılmış bir canlı değil. Doğayla iç içe barışık yaşadığınız zaman daha anlamlı oluyor. Ben burada mevsimleri hissediyorum. Çiçeklerin açmasını, yaprakların büyümesi sürecini yaşıyorum. Yazın ve kışın gelmesini burada yaşayarak görüyorum. İstanbul'da yöneticilik yaptığım dönemde masamda bunların hiçbirini hissedemiyordum. Bu yaşıma kadar yaşadığımın bile farkında değildim. Büyükşehirlerde sadece barınıyoruz, burada yaşıyoruz. Dünyada bulacağınız en güzel şey doğada yaşamak. Tabiat parkının dibinde yaşamak daha güzel. Dünyada sayılı bir kanyon Harmankaya. Burada yaşamak mutluluk veriyor insana."

Harmanköy Muhtarı Metin Doruk da köyün doğal güzellikleriyle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını dile getirdi.

Aksoy'u sık sık ziyaret ettiğini anlatan Doruk, "Mehmet Bey köyümüzü seçti, iyi de yaptı. Çünkü bu bölgede bulabileceği en elverişli ve bereketli toprağı seçti. O artık bizden biri. Onun gibi köyümüze büyükşehirlerden gelip yerleşenler oldu. Kanyonu ve doğal güzellikleriyle muhteşem manzarası olan köyümüze herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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