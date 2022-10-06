Pazaryeri’nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğünce 2-9 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla 4 km’lik yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş sonrası Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz Amatör Spor Haftası'nın sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm sporseverleri davet etti.
Akyüz, "Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenlenmesi, sezon öncesi takımların sezona hazırlık performanslarını görmeleri, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması topyekûn spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır.” dedi.
9 Ekim Pazar günü Gençlik Merkezi önü ve Karadiken mevkisi arasında bisiklet turu düzlenecek
Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Okul ve daire müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.