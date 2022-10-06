Bilecik'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı

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BİLECİK (AA) - Amatör Spor Haftası, Bilecik'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, burada yaptığı konuşmada, sporu yaygınlaştırmak adına hafta boyunca çalışmalar gerçekleştireceklerini bildirdi.

Hedeflerinden bahseden ve başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine sporu sevdirmek istediklerini aktaran Tosun, ''Bizler, spor ve sporcunun gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spor başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir.'' dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise planlanan faaliyetler ile bu alanda farkındalık oluşturularak halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve yeni bireylerin spora kazandırılması amaçladıklarını söyledi.

Kutlamalar, halk oyunları ve sporcuların gösterileri ile sona erdi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sporcular ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Atatürk Spor Salonu'nda sona erdi.



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