Gölpazarı Belediyesinden ebeveynlere "Anne-Baba Okulu" semineri

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde anne ve babalara yönelik seminer verildi.

Gölpazarı Belediyesince Cengiz Topel İlkokulunda düzenlenen "Anne-Baba Okulu" seminerinde, uzman psikolog ve eğitim uzmanı Özkan Şenol ebeveynleri bilgilendirdi.

Seminere, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve okul müdürü Ahmet Karakaya da katıldı.

Özkan Şenol, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, çocuk eğitimi konusunda velilere ve öğretmenlere hitaben 4 oturumluk seminer programı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Çocuğunuzun, Ailenizin, Kendinizin Farkında Mısınız?" başlığı altında, öğrenci psikolojisi ve iyi ebeveyn olmanın püf noktalarının anlatıldığını belirten Şenol, "Çocuk eğitimi konusunda, internet ve teknoloji bağımlılığının çocuğa zararları, ders çalışma teknikleri, aile içi iletişim, iletişimsizlik nedenleri, öfke yönetimi, stres ve başa çıkma yolları, duygusal zeka becerisi, sorun çözme ve karar verme teknikleri, pratik düşünme becerisi, zamanı etkili kullanma, çocuklarda özgüven, motivasyon konularında bilgiler aktarıldı." dedi.

Şenol, doğru insan yetiştirmenin püf noktaları, okul seçimi, arkadaş seçimi gibi çocuğun hayatını etkileyecek kararlarda anne ve babanın rolünün önemini, Hazreti Muhammed'in hayatından ve hadislerden örnekler vererek açıkladıklarını sözlerine ekledi.

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