Bilecik'te inşaat demiri saplanan av köpeği tedaviye alındı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde av köpeğine saplanan inşaat demiri çıkarıldı.



İsmetpaşa Mahallesi'nde bir inşatta demir çubuklarının üzerine köpeğin düştüğünü gören işçiler, itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince veteriner hekimin kontrolünde köpeğe saplanan demir çubuk çıkarıldı.



Veteriner hekim Tahsin Korkut, AA muhabirine, demir çubuğun saplanmasıyla hayvanın göğüs tarafından kaburga kemiğinin kırıldığını söyledi.

Klinikte yaklaşık 4 saatlik ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Korkut, "Şu an durumu iyi. İki gün gözlem altında tutacağız. Tedavisi tamamlandıktan sonra sahibine teslim edeceğiz." dedi.





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