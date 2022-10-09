Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

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BİLECİK (AA) - Sonbaharın etkisini göstermeye başladığı günlerde, hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, kilometrelerce yol katederek doğal alanlara akın etti.

Marmara Bölgesi'nde "göletler diyarı" olarak bilinen Bilecik'in Pazaryeri ilçesine gelen yüzlerce kişi, son güneşli havaların tadını çıkardı.

Her meslekten çok sayıda grupların geldiği Bozcaarmut köyü yakınlarında bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı gölet, hafta sonu yaklaşık bin kişiyi ağırladı.

Temiz havası, güzel manzarası ve ulaşım kolaylığı sebebiyle kentin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, uzun doğa yürüyüşleri yaptı, fotoğraf çekerek anı biriktirdi.

Günübirlik kamp imkanı da sunan göletin çevresinde yürüyüş yapan Şehriban Göçer, AA muhabirine, "Bursa'dan geliyoruz, doğa yürüyüşüne çıktık. Müthiş bir yer. 2 araç 50 kişi geldik. Aramızda öğretmen, polis, bankacı, fabrika işçisi var. Sosyal medya aracılığıyla buluştuk. Kışın tekrar geleceğim, burayı o mevsimde görmek istiyorum." dedi.

Ankara'dan gelen İsmail Yılmaz ise ilk defa Bilecik'e geldiğini vurgulayarak, "Daha önce gelen arkadaşlar bize tavsiye ettiler. Biz de geldik, gayet güzel pırıl pırıl havası var, gittiğimiz yerlerde hep tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.





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