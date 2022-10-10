Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Bisikletini Al Kaskını Tak Sağlık İçin Pedal Çevir" etkinliği gerçekleştirildi.
“Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle Pazaryeri Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlik, İlçe Gençlik Merkezi'nin önünden başladı.
Etkinlik, şehir merkezinde turundan ardından sona erdi.
Etkinliğe, Bilecik Bisikletler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sadoğlu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.