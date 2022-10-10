Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Müftülüğünce, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen programa Vali Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve Osmanlı Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri ile aileleri katıldı.

İl Müftüsü Erhun, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, hafızlığın Cenab-ı Allah'ın özel bir ikramı ve hafızlık unvanını almanın da ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Kur’an-ı Kerim'in en büyük muhafızlarının hafızlar olduğuna belirten Erhun, "Bu yavrularımız Rabbimizin özel kullarıdır. Kur’an-ı Kerim bu hafızlar sayesinde kıyamete kadar tek bir kelimesi dahi değişmeden kalacak olan bir kitaptır. Yeryüzünde saygı gösterilmesi gereken insanlardır hafızlar. Ayaklarının altını öpseniz revadır. O kadar şerefli ve güzel bir şeydir hafız olmak. Anne ve babalarını da kutluyorum. Bir anne babanın bundan daha güzel bir kazancı olamaz. Bilecik'te kız hafızlık Kur'an kursumuzu da açtık. Orada da hafızlarımız yetişmeye başladı. İnşallah bir sene sonra onların merasimlerini yapacağız. Bundan sonra hem erkeklerimiz hem de kızlarımız için bu merasimler olmaya devam edecek." dedi.

Vali Kızılkaya, hafızları ve ailelerini tebrik ederek, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.