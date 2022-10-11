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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor

AA

Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki ceviz üreticileri, verim, kalite ve fiyat bakımından bu sezona mutlu girdi.

İklim ve verimli toprakları gibi doğal ortam özellikleri bulunan Bilecik'te, ceviz yetiştiriciliği için elverişli alanlar bulunuyor. Geçen yıl 2 bin 381 ton ceviz üretimi gerçekleşen ilde, bu yıl 3 bin 500 ton civarında rekolte bekleniyor.

Ceviz yetiştiriciliğinde Türkiye'de yedinci sırada yer alan Bilecik'te üretimin en fazla yapıldığı Gölpazarı ilçesindeki üreticiler, yeni teknikleri kullanarak sistemli bahçe kurulumu yapmaya başladı. İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki bin rakımlı Büyükbelen köyünde, bahçelerine sabah erken saatlerde giden üreticiler, rüzgar ve soğuk havaya rağmen ağaçların altına serdikleri örtüye silkeledikleri cevizleri toplayarak çuvallara dolduruyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Köy Muhtarı Sefer Güven, AA muhabirine, sezonun eylül ortasında başlayıp, ekim sonuna kadar devam ettiğini söyledi.

Köydeki iklimin, cevizin içinin dolmasını sağladığını dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Yılda yaklaşık bin ton civarında ceviz üretimimiz var. Adapazarı, Bursa'ya yaş kabuklu ceviz gönderiyoruz. Genellikle yaş olarak pazarlıyoruz. Bazen de kuru olarak pazarlıyoruz. Köyümüzün en büyük geliri ceviz, daha sonra kiraz gelir. Köyümüzün rakımı bin civarında. Onun için iklimimiz cevize daha elverişli. Kalite daha yüksek. Genel olarak "chandler" cinsi ceviz üretiyoruz. Bilecik Valiliğimizin 2 yıl önce başlattığı 'Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' ile köylümüze ücretsiz olarak ceviz fidanları dağıtıldı. Ceviz yetiştiriciliğini teşvik ediyoruz. Ceviz fidanlarının faydasını görüyoruz. Yıldan yıla üretimimizi artırıyoruz. Vatandaş da memnun, alıcı da memnun."

Haftanın bazı günlerinde köye gelen tırlara cevizleri teslim ettiklerini anlatan Güven, cevizi kilogramı 10-15 liradan yaş olarak sattıklarını sözlerine ekledi.

- "Verimden ve kaliteden memnunuz"

Üretici Sema Gül Köprülü de fidanları yaz-kış kontrol ettiklerini, budamalarını ve bakımlarını yaptıklarını ifade ederek, "20 yıldır ceviz üretiyoruz. Ceviz hasadımıza başladık, çok güzel ve memnunuz. Bahçede traktörle veya çubuklarla çırpıyoruz. Daha sonra makineden geçiriyoruz, kurutuyoruz. Bu yıl fiyatlardan memnunuz." dedi.

40 yıldır ceviz yetiştiriciliği yapan Mehmet Köprülü ise "Biraz önce hasadı yaptık ve alıcı ayağımıza kadar geldi. Pazarlığımızı yaptık ve ürünümüzü sattık. Bursa Uludağ ile köyümüzün rakımı denk. Havası da bol olduğu için cevizimiz dayanıklı. Bereket versin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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