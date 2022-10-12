Şehit Bilgen ve Mermer için mevlit okutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Bilgen ve Mermer için mevlit okutuldu

AA

Şehit Bilgen ve Mermer için mevlit okutuldu

BİLECİK (AA) - 3 yıl öne şehit olan Abdülhamit Bilgen ve aynı saldırıda şehit düşen Yunus Emre Mermer için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Bozüyük ilçesinde, 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesislerinde, Suriye'nin Azez ilçesinde, 2019 yılında Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve aynı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Mermer için mevlit programı düzenlendi.

Mevlide, şehitlerin yakınları, Vali Kemal Kızılkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ileaskeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Bilgen’in ailesiyle bir araya gelen Kızılkaya, başsağlığında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ...
Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor
YEREL HABERLER Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına ...
"Kınık testisi" Katar ve BAE'nin sofralarını süsleyecek
YEREL HABERLER "Kınık testisi" Katar ve BAE'nin sofralarını ...
Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi
Bilecik'te yol kenarındaki bariyerleri söken kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te yol kenarındaki bariyerleri söken kişi ...
Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Bilecik Baro Başkanlığı seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik Baro Başkanlığı seçimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.