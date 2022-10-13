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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Pazaryeri Belediyesi arasında iş birliği

AA

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Pazaryeri Belediyesi arasında iş birliği

BİLECİK (AA) – Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Pazaryeri Belediyesi arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile birlikte Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü'nü gerçekleşti.

Gençlere yönelik çok kapsamlı bir protokolü Pazaryeri Belediyesi ile imzaladıklarını belirten Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Pazaryeri Belediyemiz ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında geleceğimiz ve gençliğimiz için ortak bir protokol düzenliyoruz. Bu protokollerin amacı öncelikle gençlerimiz olacaktır. Gençlerimize yapacağımız yatırımlar noktasında Pazaryeri Belediyemiz ile ortaklaşa hareket edeceğiz. Başkanımız Zekiye Tekin’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın gençlik yatırımları ve faaliyetlerinde çok büyük yatırımları ve hizmetleri olmuştur. İnşallah bundan sonrada bu hizmetler artarak devam edecektir. Protokolümüzün Pazaryeri’mize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Tekin imza sonrası yaptığı açıklamada “Toplumumuzun önemli bir kısmını gençlerimiz oluşturuyor. Gençlerimizin toplumun yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Pazaryeri Belediyesi olarak bizlerinde ailelerimizin de tek bir amacı var; gençlerimizi geleceğe doğru ve emin adımlarla hazırlamak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızda 2021 yılından itibaren gençlik alanında ciddi yatırımlarda bulunduğunu, kendilerinin de yerel yönetimler olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm faaliyetlerine paydaş oldukların kaydeden Tekin sözlerini şöyle noktaladı.

"İlçemizde gençlik merkezi açtık, voleybol ve basketbol sahaları açtık. Kapalı yüzme havuzumuzun çalışmaları devam ediyor, kapalı sahanın ihalesi hazır halde bir yandan ilçemizin geleceğini inşa ederken diğer yandan da gençlerimizi geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz. Gençlik yatırımların baş mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, ilçem adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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