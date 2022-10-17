Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında bir otomobili şüphelenerek durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 95,64 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam aparat ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet alüminyum folyo geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, Z.B. ve İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.