Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında bir otomobili şüphelenerek durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 95,64 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam aparat ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet alüminyum folyo geçirildi.
Gözaltına alınan M.D, Z.B. ve İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.