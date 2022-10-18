Bilecik'te 1 yılda 4 bin 180 kişiye kanser taraması yapıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te "Mobil Kanser Tarama Aracı" ile 1 yılda 4 bin 180 kanser taraması yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen Mobil Kanser Tarama Aracı'nın aktif bir şekilde tarama programının merkez, ilçe ve köylerde faaliyetlerini yürüttüğü duyuruldu.

Aracın 91 farklı konumda hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aracın faaliyete alınışının birinci yılında il genelinde faaliyet gösteren fabrikalarda, pazar alanlarında, köy meydanlarında toplam 4 bin 180 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi. 2 bin 290 kadına mamografi çekimi, 695 kadına HPV/DNA testi, 456 kişiye gaitada gizli kan testi yapılmıştır. Taraması yapılan 4 bin 180 hastanın, HPV/DNA testi taraması sonrası 30'u, mamografi taramaları sonrası 144'ü, gaitada gizli kan testi sonrası 6'sı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesindeki teşhis merkezlerine sevk edilmiş, bunların da 5'i meme kanseri, biri rahim ağzı kanseri tanısı almıştır."

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