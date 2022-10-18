Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evden para çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir eve giren hırsızlar, evdeki bir miktar parayı çaldı.

Durumu fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheliler, kaçmak üzereyken Bozüyük Otobüs Terminali civarında yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, evden çaldıkları değerlendirilen bir miktar para çıktı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden A.S'nin hırsızlıktan 8, M.C'nin 20 suç kaydı olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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