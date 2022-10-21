Söğüt'te ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrol sırasında yolda yürürken şüpheli hareketleri bulunan 2 kadını durdurdu.
Zanlılar S.U. ve Y.Y'nin üzerlerinde yapılan aramada 572 lira, 4 altın yüzük, altın kelepçe bilezik ve 2 altın bebek künyesi ile kapı dili düşürmede kullanılan plastik aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.