Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mikroklima iklimli İnhisar'da 5 bin ton nar rekoltesi bekleniyor

AA

Mikroklima iklimli İnhisar'da 5 bin ton nar rekoltesi bekleniyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in mikroklima özelliğiyle bilinen İnhisar ilçesinde, iri taneli olması ve şeker oranının yüksekliği sebebiyle ilgi gören narda bu sezon 5 bin ton rekolte bekleniyor.

3 bin dekar alanda yetiştirilen ve ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında bulunan meyve, çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gelen alıcılara satılıyor. İnhisar narı, lokum ve meyve suyu üretiminde de kullanılıyor.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AA muhabirine, ilçede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini bu üründen sağladığını söyledi.

Bölgenin mikroklima iklim özelliğinde, toprağın da verimli olduğunu belirten Kepez, şöyle konuştu:

"Tam bir nar ilçesiyiz. Üreticilerimiz bu sene nar veriminden memnunlar. Geçen yıla göre daha iyi olduğunu söylüyorlar. Fiyatlar da şu an oldukça iyi. Kaymakamlığımız ve kadın kooperatifimizle birlikte önümüzdeki yıl değişik şekillerde ürünler ortaya çıkaracağız. Nar lokumu, suyu, pestili ve ekşisi gibi ürünlerle narımızı hem ulusal olarak hem de yurt dışında tanıtmayı düşünüyoruz. Narın kabuğundan tanesine kadar hepsi değerlendiriliyor."

Kepez, İnhisar narını tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Narda son yıllarda tonaj tekrar yükseliyor. Bu sezon 5 bin ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlar da iyi olduğu için önümüzdeki yıllarda üretimin daha da artacağını tahmin ediyorum." dedi.

Üretici İbrahim Burunca da hasat döneminde işçilerle bahçeye gelerek çalıştıklarını, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi narda da bu ürüne özgü bakımları yaptıklarını söyledi.

Verimin geçen yıla kıyasla iyi olduğunu, fiyatlardan da memnun olduklarını ifade eden Burunca, "Çok güzel verim var. Fiyatlar da iyi. 150 ton üretim yapıyorum. Adapazarı, Sakarya, İstanbul, Ankara gibi çevre illere gönderiyoruz. 15 kişiye de ekmek kapısı oluyoruz. Hem onların gönlü oluyor hem de bizim. Bir yönüyle istihdam sağlıyoruz. Bereket versin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te rüşvetten tutuklanan Erdağı, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Bilecik'te rüşvetten tutuklanan Erdağı, adli ...
Söğüt'te ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Söğüt'te ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi ...
Bilecik'te akademisyenler İHA motoru ve insansız uçak üretiyor
YEREL HABERLER Bilecik'te akademisyenler İHA motoru ve insansız uçak ...
Bilecik'te park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı
YEREL HABERLER Bilecik'te park halindeyken freni boşalan minibüs 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.