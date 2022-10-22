BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in mikroklima özelliğiyle bilinen İnhisar ilçesinde, iri taneli olması ve şeker oranının yüksekliği sebebiyle ilgi gören narda bu sezon 5 bin ton rekolte bekleniyor.

3 bin dekar alanda yetiştirilen ve ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında bulunan meyve, çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gelen alıcılara satılıyor. İnhisar narı, lokum ve meyve suyu üretiminde de kullanılıyor.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AA muhabirine, ilçede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini bu üründen sağladığını söyledi.

Bölgenin mikroklima iklim özelliğinde, toprağın da verimli olduğunu belirten Kepez, şöyle konuştu:

"Tam bir nar ilçesiyiz. Üreticilerimiz bu sene nar veriminden memnunlar. Geçen yıla göre daha iyi olduğunu söylüyorlar. Fiyatlar da şu an oldukça iyi. Kaymakamlığımız ve kadın kooperatifimizle birlikte önümüzdeki yıl değişik şekillerde ürünler ortaya çıkaracağız. Nar lokumu, suyu, pestili ve ekşisi gibi ürünlerle narımızı hem ulusal olarak hem de yurt dışında tanıtmayı düşünüyoruz. Narın kabuğundan tanesine kadar hepsi değerlendiriliyor."

Kepez, İnhisar narını tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Narda son yıllarda tonaj tekrar yükseliyor. Bu sezon 5 bin ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlar da iyi olduğu için önümüzdeki yıllarda üretimin daha da artacağını tahmin ediyorum." dedi.

Üretici İbrahim Burunca da hasat döneminde işçilerle bahçeye gelerek çalıştıklarını, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi narda da bu ürüne özgü bakımları yaptıklarını söyledi.

Verimin geçen yıla kıyasla iyi olduğunu, fiyatlardan da memnun olduklarını ifade eden Burunca, "Çok güzel verim var. Fiyatlar da iyi. 150 ton üretim yapıyorum. Adapazarı, Sakarya, İstanbul, Ankara gibi çevre illere gönderiyoruz. 15 kişiye de ekmek kapısı oluyoruz. Hem onların gönlü oluyor hem de bizim. Bir yönüyle istihdam sağlıyoruz. Bereket versin." diye konuştu.

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