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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söğüt'ün alp kıyafetli askerleri Osmanlı ruhunu yaşatıyor

AA

Söğüt'ün alp kıyafetli askerleri Osmanlı ruhunu yaşatıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinde alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" hem Osmanlı ruhunu yaşatıyor hem de ziyaretçileri duygulandırıyor.

Saygı nöbeti, Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 yılının mayıs ayından itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen dönemler hariç her gün tutuluyor.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaşın Osmanlı dönemindeki kostümlerle görev aldığı nöbetlerde saat başlarında değişim yapılıyor.

Alp kıyafetli askerler, nöbet tutmadıkları zamanlarda günlerini eğitim, nöbet hazırlıkları ve çalışmalarla geçiriyor.

İlçe merkezindeki türbede Ertuğrul Gazi'nin mezarı, eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri yer alıyor. Ayrıca Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri de bulunuyor.

Türbedar Belgin Özkan, AA muhabirine, türbedeki manevi atmosferin ziyaretçiler üzerinde büyük etkiler bıraktığını söyledi.

Saygı nöbetiyle ilgili bilgi veren Özkan, "İki arkadaşımız yazın dışarıda, kışın içeride olmak kaidesiyle burada nöbet tutuyorlar ve gelen ziyaretçilerimize o eski ruhu, atalarımızın ruhunu taşıyorlar. Hem Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra hem de alplerimizin buraya atanmasından sonra ziyaretçi sayımız 100 kat arttı." dedi.

Özkan, özellikle yurt dışından çok sayıda ziyaretçi grubunun geldiğini belirterek, bundan mutluluk duyduklarını anlattı.

Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandığını aktaran Özkan, "O eski ruhu alplerimizle burada hissediyorlar. Ertuğrul Gazi'nin türbesinin baş ucunda o duyguyu yaşıyorlar. Ağlayarak gelenler, o eski ruhu burada yaşayanlar bizi de açıkçası duygulandırıyor ve biz de yaptığımız görevin ruhunu yansıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Anlatılacak değil, yaşanılacak bir olay"

Konya'dan gelen İbrahim Ortakçı da tarihi yerinde görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türbeyi ilk kez ziyaret ettiğine değinen Ortakçı, "Konya üzerinden yola çıktık, Kütahya, Eskişehir derken Söğüt'e uğramadan geçemedik, ecdadımızı görmek istedik. Anlatılacak değil, yaşanılacak bir olay. Ecdadımızın tarihi göz önüne geldiği zaman ister istemez insan duygulanıyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Mehmet Çalı ise saygı nöbetinin başlamasından itibaren artan ziyaretçi sayısının, işlerine de yansıdığını belirtti.

Börk adı verilen başlık, kılıç, balta gibi tarihi yansıtan ürünler sattığını anlatan Çalı, şunları kaydetti:

"2001 senesinden beri buradayım. 4-5 senedir daha çok gelen var, önceden pek gelen olmuyordu. Şimdi dünyanın her yerinden ziyaretçi var. Buradaki bu saygı nöbeti de Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ilgiyi artırdı. Fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor, askerlerin yürüyüşüne, nöbet değişimine bakmaya gelen çok sayıda insan var."


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