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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söğüt'te köylüler modernize edilmiş bağlarında hasat yapıyor

AA

Söğüt'te köylüler modernize edilmiş bağlarında hasat yapıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Söğüt ilçesinde son yıllarda modernize ettikleri bağlarda üzüm yetiştiren köylülerin hasat mesaisi başladı.

Sakarya Vadisi'nde yer alan ve bağcılığın çok eski yıllara dayandığı belirtilen Küre köyünde irikara, ata sarısı, alfons başta olmak üzere farklı cinslerde sofralık üzüm üretiliyor.

Köyde 13 bin dekar alandan elde edilerek çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Karadeniz Bölgesi illerine satılan üzümlerden bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Eski bağlarda bir tevekten 10-15 kilo üzüm elde edilirken yeni tip teveklerden 20-30 kilo üzüm toplanıyor. Köyün yüzde 40'ı geçimini üzümden sağlıyor.

Küre Köyü Muhtarı İbrahim Gögercin, AA muhabirine, sofralık çeşitlerle bağcılığa devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şimdiki bağlarımız asma tipi yani modernize edilen bağlar. Yeni çeşitlerle üzümcülüğe devam ediyoruz. Toprak yapısı, iklim ve rakımla kalite de oluşuyor. Bakımla da kaliteyi yakalıyoruz. Geçmiş dönemde olduğu gibi günümüzde de aynı kaliteyi yakaladık. Aroması çok farklı olan üzümler yetiştiriyoruz. Köyümüzün gelir kaynaklarından en önemlisi üzüm. Tonajımız geçtiğimiz yıllara göre az ama fiyat bakımından memnunuz. Yeni tip bağlar yapılmaya başlandı. Köyümüzün gelirinin yüzde 40'ı üzümden karşılanıyor."

Üreticilerden Ender Gümüş ise yıllardır üzüm yetiştiriciliği yaptığını, bağcılığı hiç bırakmadıklarını anlattı.

Devlet destekleriyle bağcılığın gelişmeye devam ettiğini dile getiren Gümüş, "Bölgemizde Küre üzümü bir marka. Çevre illerde olmazsa olmaz denilen bizim üzümümüz. Arazilerimiz kıraç arazi olduğu için uzun süre dayanıklıdır. Pazara çıkarıldığında bir hafta dayanıklılık gösteriyor." dedi.

- Küre köylüsüne bağcılık atadan miras

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Osmanlı döneminde Bilecik'te özellikle Söğüt ilçesinde ve Küre köyünde üzüm yetiştiriciliğinin önemli olduğunu söyledi.

Söğüt ve köylerinde 1913 yılında 150 bin ton üzüm üretildiğinin bilindiğini kaydeden Kaplan, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde fazla üretimimiz olmasa bile o dönemdeki üzümden yapılan ürünler çok önemliydi. Sofralık olmasının yanında pekmez, üzüm turşusu, pestil gibi çok sayıda ürünler yapılmaktaydı. Küre köyünde yetişen üzümün özelliği coğrafi yapısı, iklim ve toprak yapısına bağlı olarak gelişiyor."

Kaplan, BŞEÜ, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Küre Muhtarlığınca irikara, ata sarısı, alfons gibi sofralık üzümlerin tanıtımı için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

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