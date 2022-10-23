Bilecik'te en büyük sazanı tutmak için yarıştılar

BİLECİK (AA) - Osmaneli Belediyesi ile Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği işbirliğinde "Seyhan Cesur" anısına sazan balığı tutma yarışması düzenlendi.

İlçeye bağlı Çerkeşli köyü Çerkeşli Göleti'nde, bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışma kapsamında çeşitli illerden gelen 100 sporcu, gölet etrafında 1 hafta kamp kurdu.



Sporcular, 2 farklı kategoride en çok ve en büyük balığı tutmak için kıyasıya mücadele etti.

Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Selçuk Şimşek ise hobi olarak balıkçılığın sürdürülebilir olmasını, gelecek nesillerin de bu hobiyi sularda özenerek ve severek yapmalarını sağlamak amacıyla farkındalık yaratmak adına sazan balığı tutma yarışması düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 5'incisini hayatını kaybeden balıkçı arkadaşları Seyhan Cesur anısına gerçekleştirdiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Derneğimizin temelleri bu gölette kuruldu. Gölde avcılık yaparken burada tanıştık birçok arkadaşlarımızla. Sivil toplum kuruluşu bünyesinde barındırmak istedik hobimizi. Çünkü kuralları olan bir avcılık bu. Uyulması gereken limitler var, boy ve kilo anlamında. Dernek çatısı altında toplanarak, farkındalık yaratmak, özendirmek ve kurallı avcılığın gelişimine katkıda bulundurmak istedik. Bizler sportif avcılarız. Aslında burada tuttuğumuz balıkları tekrardan suya salıyoruz. Yarışırken de bireysel anlamda hobisini icra ederken de bu disiplinle avlanıyoruz. Amacımız sucul hayatı korumak, hobimizi gelecek nesillere aktarmak.''

Yarışmaya Edirne'den katılan İdris Özocak, herkesin kendisine has hobisinin bulunduğunu, küçük yaştan bu yana avcılık yaptığını söyledi.



Özocak, "Yarışma olduğunda etkinliklere katılıyoruz. Mesafe biraz uzak olabilir, pahalı bir spor olabilir, sportif balıkçılık olabilir ama vazgeçilmez bir tutku. Ben ve arkadaşlarım özel sektörde çalışıyoruz. Sevgi bağı olmadan yapılacak bir iş değil. Kilometrelerce uzaklıklara kadar getirecek bir sevgi. Sportif balıkçılığımızı yapıyoruz, balıklara zarar vermiyoruz. Tutulan balıklarımızı en iyi şekilde muhafaza ediyoruz. Boyunu ve kilosunu ölçüp, iğneden dolayı zarar gören yerlerini dezenfektesini yapıp, tekrar ait olduğu yere iade ediyoruz." diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de yakalanan balıkların tartıldıktan sonra tekrar suya bırakıldığını vurgulayarak, amatör balıkçılardan da sporcuların yaptığı gibi özen göstermelerini istedi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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