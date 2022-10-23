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"Söğütlü Öğrenciler Yenilenebilir Enerji Deneyimi İçin Avrupa'da Projesi" tamamlandı

AA

"Söğütlü Öğrenciler Yenilenebilir Enerji Deneyimi İçin Avrupa'da Projesi" tamamlandı

BİLECİK (AA) - Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Türk Ulusal Ajans’ı tarafından hibe almaya hak kazanan "Söğütlü Öğrenciler Yenilenebilir Enerji Deneyimi İçin Avrupa'da Projesinin" tamamlandığı bildirildi.

Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Gülcü, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen proje kapsamında elektrik, elektronik alanından 20 öğrenci ve 4 öğretmenin İspanya'da 'Rüzgar türbinleri güç ünite bakım' ve Macaristan'da da 'Rüzgar türbinleri kanat bakım' stajlarına katıldığını kaydetti.

Proje ile öğrencilerin AB ülkelerinde yenilenebilir rüzgar enerji kaynakları üretmek için yapılan çalışmaları yerinde görmelerini sağladıklarını ifade eden Gülcü şunları kaydetti:

''Rüzgar türbini güç ünitelerinin bakımı, test edilmesi, kanat bakımı konularında staj etkinliklerine katılarak öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdik, çağımızın bir gerekliliği olarak yenilenebilir enerjinin önemini anlamalarını sağladık. Projemiz yenilenebilir enerji sektörüne sunduğumuz öğrencilerimizin mesleki niteliklerinin artması neticesinde işgücü piyasasını güçlendirme, mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme ihtiyacımıza katkı sağlamıştır. Ayrıca öğrencilerimize mesleklerinin Avrupa boyutunu göstererek mesleki motivasyonlarını ve güvenlerini artırıp alanlarındaki yenilikçi gelişim fırsatlarından haberdar olmalarını sağladık.''

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