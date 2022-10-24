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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PTT'den kuruluş yılına özel 182. müşteriye sürpriz

AA

PTT'den kuruluş yılına özel 182. müşteriye sürpriz

BİLECİK (AA) - Bilecik'te PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 182. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, merkez postanedeki 182. sıra numarasını alan Gülsen Yardımcı'ya kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan, pul albümü ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi ile yenilemeye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya devam ettiğini söyledi.

Ülkenin ve dünyanın önemli sorunlarından biri haline gelen çevre ve ekosistemin korunması için elektrikli araç sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Bozkurt, ''PTT AŞ, hizmetlerini dünya çapında önemi her geçen gün daha çok anlaşılan iklim bilinci ve çevre duyarlılığına uygun bir şekilde, geçmişten aldığı 2 asra yaklaşan tecrübesini günümüz teknolojileri ile birleştirerek güncelliyor. Yeşil lojistik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, filosunda bulunan elektrikli araç sayısını artırarak çevre dostu bir anlayış ile karbon salınımını en aza indirmeyi hedefliyor.Globalleşen dünyamızın gerekliliklerini yerinde tespit edip uygulamaya koyduğumuz çalışmalarımızda; motivasyonumuzu müşterilerimizin memnuniyetinden, gücümüzü de iki asra yaklaşan tecrübemizden alıyoruz.'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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