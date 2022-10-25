Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Okyar'dan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

BİLECİK (AA) - Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.
İl merkezindeki ziyaretlerinin ardından Osmaneli'ne gelen Tümgeneral Okyar'a, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal eşlik etti.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli tarafından karşılanan Okyar, bir süre personel ile sohbet ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı makamına geçerek ilçenin genel ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı.
Tümgeneral Okyar, Üsteğmen Ersoy ve personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarette, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Şahin ve Şehit Polis Kenan Cambaz Karakol Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Hasan Engin hazır bulundu.