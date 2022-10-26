"Osmaneli ayvası"nda 10 bin ton rekolte bekleniyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışına satılan, lokum, pekmez, reçel gibi ürünlerde de kullanılan ayvanın hasadı başladı.

Üreticiler, Sakarya Nehri havzasındaki bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelerek özenle topladıkları ayvaları kasalara dizerek, 2-3 ay soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Ayvanın 3 bin tonu Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanıyor. İç piyasa satışı ise çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine yapılıyor.

Ayrıca Osmaneli ayvası, belediye tarafından Beşevler köyünde kurulan tesiste coğrafi işaret tescilli ayva lokumunun yanı sıra reçel, pekmez, ayva tatlısı gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, belediye olarak özellikle ayvadan ürettikleri ürünlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu konuda çok mesafe katettiklerini belirten Şahin, "Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerine ayva lokumunu biz veriyoruz. Yılda 500-600 ton ayva lokumu işler duruma geldik. Ağırlıkla kadınlarımızın olduğu 20 kişi tesisimizde çalışıyor." dedi.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver de ayva hasadının 2-3 ay sürdüğünü, bu süreçte günde 1000-1200 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Ayvanın, Selçik başta olmak üzere ilçenin tüm köylerinde yetiştirildiğini bildiren Ünver, şunları kaydetti:

"Bu sezon 10 bin ton rekolte bekliyoruz. İç piyasada Türkiye'nin her yerine pazarlıyoruz. Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Pazar fazlası olan ürünlerimizi meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Bizim ayvamız şifalıdır. Aynı elma gibi sulu olur, boğazı germez. Toprak ve hava yapısının birleşmesi, üreticimizin de bakımını düzenli yapmasıyla ayvamızın kalitesi ortaya çıkıyor. Yıllık budaması yapılır ve ağaçlar gençleştirilir. Ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Ayrıca kozmetik ürün olarak da kullanılıyor."

Üretici Yılmaz Kabakçı, ayvanın kilogram fiyatının 3 ila 4 lira olduğunu belirtti.

Fiyatlardan memnun olduklarını söyleyen Kabakçı, "Ayvalarımızı Sakarya Geyve'den bir tüccarımız aldı. Buradan Bursa'ya gönderiyoruz, orada tekrar işlendikten sonra ihraç ediliyor. Yani yetiştirdiğimiz ürünler, Avrupalılar tarafından tüketiliyor." dedi.

Tarım işçisi Cemil Yılmaz ise Osmaneli halkının yüzde 80'inin ayva hasadı döneminde çalıştığına değinerek, bu meyveyi toplamanın kolay olduğunu ifade etti.

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