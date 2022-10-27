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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı düzenlendi

AA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 2022-2023 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program, üniversitenin tanıtımı sinevizyon gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılışta, üniversitenin sağlıktan ekonomik faaliyetlere, bilimden kültür sanat etkinliklerine değin toplumsal yaşamın her alanında öncü ve belirleyici unsur haline getirmek için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Üniversitede yapılan her türlü bilimsel çalışmayı ve sonuçlarını gerek mahalli gerekse ulusal bazda kamuoyu ile paylaştıklarını, toplumsal yaşama katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Beydemir, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin marka değerini günbegün artırmakta ve seçkin üniversiteler arasında yer alması hedefimize yaklaşmaktayız. 52 ülkeden misafir öğrencilerimiz halihazırda üniversitemizde eğitim görmektedirler. Misafir öğrencilerimizi gerek üniversitemizin uluslararası bir üniversite olması gerekse öğrencilerimizin ülkelerine döndüklerinde ülkemizin fahri elçileri olması sebebiyle önemsiyoruz. Üniversitelerin asli görevi bilimsel çalışmalar yapmak, elde ettiği bulguları yine bilimin hizmetine sunmaktır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor ve öğrencilerimizin eğitimlerini en verimli şekilde almaları için çabalıyoruz. Yeni açılan bölüm ve programlarımızla üniversitemizin hızla gelişmesini, bölgemize ve ülkemize pozitif katkılar sağlamasını amaçlıyoruz."

Vali Kemal Kızılkaya, "Türk idare teşkilatında kırsal alanda yerel hizmet sunan kurumların yeri ve TR41 bölgesinde Bilecik" konulu ilk dersi verdi.

Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Doç. Dr. Mesut Işık ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan’a plaketlerini Beydemir verdi. Aynı listede yer alan Rektör Beydemir ise plaketini Vali Kızılkaya'dan aldı.

Törene, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi, daire müdürleri ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

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