29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk törenleri düzenlendi.
Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Çelenk törenine, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
- Osmaneli
Osmaneli Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenkler bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan törene Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.