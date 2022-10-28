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Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

AA

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Kızılkaya, mesajında, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm Türk milletinin, istiklal uğruna ölüme göğüs geren, her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadın emaneti olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olarak Cumhuriyet bizlerin en kıymetli değerlerindendir. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle; eğitimden sağlığa, altyapıdan sanayiye, ulaşımdan ekonomiye kadar her alanda daha gelişmiş bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine olan yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde, emin adımlarla sürdüreceğiz."

Milletvekili Selim Yağcı da Türk milleti olarak istiklal ve istikbal için verilen son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasının ardından ilan edilen Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını kaydetti.

600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma" mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürdüklerini aktaran Yağcı, şöyle devam etti:

"1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı, 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da inşallah, 2023 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle ortaya koyacağımız birlik beraberlik tablosu, Anadolu toprakları üzerinde hesabı olanlara verilecek en güzel cevaptır. Bizler, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız."

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ise cumhuriyetin önemini anlamak için cumhuriyeti oluşturan temel değerlere bakılması gerektiğine dikkati çekti.

Bunların başında adalet, hukuk, birlik ve beraberlik, eşitlik, barış, dostluk ve bunun gibi birçok önemli değerlerin bulunduğunu belirten Subaşı, şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman olduğu gibi halkın yönetim şeklini belirlerken de Türk halkı için en uygun yönetim anlayışını seçmiş ve uygulamaya koymuştur. Bunu yaparken de cumhuriyetin milletimiz için en iyi idare şekli olduğunu şu sözleriyle açıklamıştır: 'Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserinden biri olarak nitelendirdiği cumhuriyete sahip çıkmak ve cumhuriyetimizi korumak hepimizin özveriyle yerine getirmesi gereken bir görevdir."

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