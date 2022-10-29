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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Osmaneli Stadyumu'ndaki program, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ünal, "Bugün 99'uncu yılını büyük sevinçle kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, ilçemize hayırlı olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." dedi.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden kutlamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resmigeçit töreniyle sona eren programa, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Gölpazarı

Gölpazarı İlçe Stadı'ndaki tören, Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Hayri Suer'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada Yılmaz, cumhuriyet kurumlarının kuvveti ve önderliği ile bilimle, eğitimle kültürle, ekonomide, sosyal hayatta var olan kazanımların ve değerlerin çağdaş uygarlık düzeyine erişmek adına ufuklar açtığını, yol gösterdiğini dile getirdi.

Program, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından paramotor gösterileri ile sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Evren Biner, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Öner, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Pazaryeri

Pazaryeri ilçesinde ilk tören, Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Gençlik Merkezi bahçesinde tebrikleri kabulü ile başladı.

Törenler daha sonra İlçe Stadı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Altay ve Tekin, öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ferhat Altay, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulan bir milli mücadele eseri olduğunu vurguladı.

Törende öğrenciler, cumhuriyetle ilgili şiir ve kompozisyonlarını okudu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kick boks ve tekvando takımlarının gösterilerinden sonra halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Program, cumhuriyet konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesinin ardından resmigeçitle sona erdi.

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