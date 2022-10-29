Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa Mehmet Ergün seçildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine Mehmet Ergün getirildi.

28 meclis üyesinin oy kullandığı, Mehmet Ergün ve Sabri Çobanoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimde 15 oy alan Ergün, odanın yeni başkanı oldu.

Başkanlık seçimlerinin ardından Meclis Başkanı seçimleri de gerçekleştirildi. Yeni Meclis Başkanı, aynı zamanda Bilecik TSO’nun da ilk kadın Meclis Başkanı Şermin Kahraman oldu.

Mehmet Ergün, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Çok yoğun bir katılımla seçim sürecini yaşamıştık, sıkıntısız belasız çok şükür atlattık. Bugün de sandıkta kazanan, kaybeden yok. Birlik ve beraberlik içinde inşallah burada 4 yıl görev yapacağız." dedi.



Şermin Kahraman ise katılımcılara teşekkür ederek, "Bundan sonraki etapta da Bilecik için hep birlikte çalışacağız. Kafa kafaya vererek, el ele vererek en iyi şeyleri yapmaya çalışarak Ticaret ve Sanayi Odasının çıtasını yükseltmek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

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