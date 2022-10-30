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Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü ile gökyüzü renklendi

AA

Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü ile gökyüzü renklendi

BİLECİK (AA) - Gölpazarı Belediyesi ve havacılık kulüpleri iş birliğinde gerçekleştirilen ''Yamaç Paraşütü Festivali''nde 30 pilot, Hasan Dağında uçuş yaptı.

Gölpazarı sınırlarında bulunan, ilçe merkezine 17, Çengeller köyüne de 6 kilometre uzaklıkta olan ve mesafe uçuşlarına tanıdığı imkanlarla öne çıkan 1300 metre rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

Yamaç paraşüt pilotu Nedim Küçük, AA muhabirine, bölgede 10 yıldan beri uçuş gerçekleştirdiklerini ve Hasan dağının paraşütçüleri cezp ettiğini söyledi.

Gölpazarı Belediyesinin desteği ile festival gerçekleştirdiklerini anlatan Küçük, ''Etkinliğimiz oldukça çok güzel geçiyor, gençlere bu sporu sevdirmek adına kampımızda gereken alt yapıyı hazırlamaya çalıştık. Buranın rakımı 1150 metre paraşüt açtığımız bölgeden iniş arasındaki irtifa 600 metre, havanın durumuna göre yelken uçuşu, termikle sunumlarda irtifa uçuşu ve hatta uygun havalarda 600 kilometre uçuşlar yapıldı. 117 kilometre ile mesafe rekoru var. Buranın ve bütün yamaç paraşütçüleri bölgemize bekliyoruz.'' dedi.

Airscape Havacılık Topluluğu üyesi ve matematik öğretmeni Gülşah Güğül ise yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporu olduğunu belirterek, ''İstanbul'dan festivale katılmak için geldim. Çok güzel bir doğası var. Yamaç paraşütçü olarak burada uçuş yapmaktan keyif aldım.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Sportif Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Halit Culum ise iki yıl önce bölgede uçuş yaptıklarını dile getirerek, "Bazı yatırımlarla bölgeye daha çok sporcu gelir. Doğa sporcuları ve yamaç paraşütçüler için inanılmaz harika bir mekan. Paraşüt sporu yapan sporcularımızı tavsiye ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

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