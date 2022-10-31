Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik’te karşıdan kaşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkezden, Sanayi istikametine seyir halindeki Ömer Kayra Ü. idaresindeki 16 RE 414 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen Duran İsmail K'ye çarptı.
Meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.