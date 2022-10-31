Bilecik'te bir otomobil, motosiklete ardından seyir halindeki otomobile daha sonra aydınlatma direğine çarptı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te sürücünün fren yerine gaza basması sonrası kontrolden çıkan otomobil motosiklete ardından otomobile daha sonra aydınlatma direğine çarptı meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi ve Tevfikbey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Arif Ş idaresindeki 11 AAZ 866 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde fren yerine gaza basınca ilk olarak Evren T. idaresindeki motosiklete, ardından İsmail Barış Y. idaresindeki 26 BT 585 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil son olarak kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Evren T. (28) ve İsmail Barış Y. (41) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hala gelen 11 AAZ 866 plakalı araç çekici yardımı ile çekilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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