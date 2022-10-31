Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi istikametinden Halime Hatun Kız Öğrenci yurdu istikametine seyir halindeki Ahmet U. (31) yönetimindeki 11 ABF 784 plakalı motosiklet, İstiklal Caddesinden Firuze Sokağa dönüş yapmakta olan Barış T. (40) idaresindeki 41 SE 945 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ile polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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