Bilecik Belediyesi'nden "Matematike Dokunmayan Kalmasın" projesi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından "Matematike Dokunmayan Kalmasın" temasıyla başlatılan proje kapsamında lise öğrencileri, Bien Bilgi Evi Matematik Müzesini ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 1 ay boyunca 9. ve 10. sınıf öğrencilerini Matematik Müzesi'nde ağırlayacaklarını ve eğitimlerine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin matematiği biraz sevemeden büyüdüklerini ifade ederek, ''Ancak müzemizde çocuklar ve gençler matematiğe farklı bir açıdan bakabiliyor, bu da çocuklarımızın hoşuna gidiyor. Matematiğe dokunarak eğlenceli yanlarını keşfeden çocuklarımız için bu unutulmaz oluyor. Bu konuda öğrencilerimizin öneri ve isteklerini de dinliyoruz. Bizim en büyük umudumuz gençlerimiz. Cumhuriyetimiz ve ülkemiz, gençlerin o ışıltılı zihinleriyle korunacak ve daha ileriye taşınacak. Bundan hiç kuşkumuz yok.'' ifadelerini kullandı.

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