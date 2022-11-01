"Orman Okulu Projesi"nin ikinci aşaması Bilecik'te gerçekleştirildi

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BİLECİK (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle başlatılan "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmenlere, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kampta eğitim verildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince yürütülen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Osmaneli Belediyesinin ayni katkı sunduğu "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Eğitmen Eğitimi" başlıklı proje devam ediyor.

Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde çoğunluğu fen bilgisi öğretmeninden oluşan, aralarında yüksek lisans öğrencilerinin de bulunduğu 20 katılımcıya, eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, çeşitli akıl ve zeka oyunları öğretildi.

Eğitmenlerden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, AA muhabirine, projeyi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında yürüttüklerini söyledi.

İlk etap eğitimleri kamp ve doğada hayatta kalmaya yönelik uygulamalı olarak İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yaptıklarını belirten Ünal, "İkinci aşamasını Osmaneli ilçemizde devam ettiriyoruz. Burası bizim ikinci evimiz gibi. 6 farklı üniversiteden 12 eğitmenimiz var. Konseptimiz orman okulu, bu kapsamda Türkiye'nin farklı illerinden 20 katılımcımız var." diye konuştu.

Ünal, her anın eğitim zamanı, her yerin de eğitim alanı olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini anlattı.

Bu eğitim modelinde hedef kitlelerinin ana sınıfından itibaren ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri olduğunu dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman okulu konseptinde çocuklarımızı dört duvardan çıkartıp doğaya alıyoruz. Tamamen görerek, dokunarak, yaşayarak bir öğrenme modeli. Çocuklarımız uygulayarak bir eğitim görecek. Bu eğitim konseptinde sanatsal eğitimler, matematiksel eğitimler, müziksel eğitimler, doğa eğitimleri, doğada oyun etkinlikleri, kamp kurma, kampta yaşam ve bunların hepsini doğada görecekler. Bu eğitimde doğanın bir biyoloji, kimya, fizik, matematik, felsefe olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları katılımcılarımıza eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı olarak gösteriyoruz."

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici de orman okulunda doğada sistem ve biyomimikri (doğadan ilham almak) üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Isparta'da anaokulu işletmeciliği yapan resim öğretmeni Hakan Kahraman, kendi okulunda başlatmak istediği orman okulu projesi için bu eğitime katıldığını kaydetti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise ilçenin doğal zenginlikleri ve tarihi değerlerine dikkati çekerek, "İlgi çeken bir alan. Dolayısıyla hocalarımız burasını bir çalışma alanı gibi seçtiler. Hocalarımızı ağırlayabileceğimiz turistlik tesislerimiz var. Burada güzel bir kamp yaptılar. Hem ilçemizin hem de doğasının tanıtımı anlamında bizler için de güzel bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

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