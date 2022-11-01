Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mahir Koparan (32) idaresindeki 11 AAP 880 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Çarşı Mahallesi çevre yolunda devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.



Kazada, Koparan ile Denizhan Demiröz ve Mesut Gödelek yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Mahir Koparan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gödelek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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