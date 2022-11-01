Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında devir teslim töreni

BİLECİK (AA) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Ergün ile Meclis Başkanı Şermin Kahraman, devir teslim töreniyle göreve başladı.

Görevi devralan Mehmet Ergün, TSO'da düzenlenen törende, uyum, birlik ve beraberlik içinde Bilecik’e hak ettiği değeri vereceklerini belirterek, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin’e, yönetim kurulu ve meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Gelemeyene biz gideceğiz." düşüncesiyle hareket ederek birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğini anlatan Ergün, "İnşallah derdimiz Bilecik olacak. Bilecik için ne yapabiliriz bunun gayreti içinde olacağız. Gece ve gündüz çalışacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bir ve birlikte olacağız. Makamlar gelip geçici, makam sevdamız yok." dedi.

Görevi devreden Şükrü Keskin ise 2018-2022 yıllarında Bilecik sanayisine ve esnafına hizmet ettiklerini söyledi.

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